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За сутки в АТО ранения получили трое украинских военнослужащих

16 сентября в 13:02

Боевики продолжают нарушать "режим тишины" в Донбассе. 

погиб потери АТО
Сутки в АТО обошлись без летальных потерь в рядах ВСУ
Укринформ
За минувшие сутки в ходе боевых действий на Востоке Украины ранены трое и контужен один украинский военнослужащий, заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко 16 сентября.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах наших ВС нет, но трое ранены и еще один получил контузию в результате подрывов в Крымском и Авдеевке", - заявил он на брифинге в Киеве.

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Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики АТО прекращение
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