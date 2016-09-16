За сутки в АТО ранения получили трое украинских военнослужащих

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Боевики продолжают нарушать "режим тишины" в Донбассе.

Сутки в АТО обошлись без летальных потерь в рядах ВСУ Укринформ

За минувшие сутки в ходе боевых действий на Востоке Украины ранены трое и контужен один украинский военнослужащий, заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко 16 сентября.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах наших ВС нет, но трое ранены и еще один получил контузию в результате подрывов в Крымском и Авдеевке", - заявил он на брифинге в Киеве.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.