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За сутки в АТО погибли двое военных, еще четверо бойцов получили ранения

30 апреля в 15:03

Боевики 14 раз обстреляли украинских военнослужащих из тяжелого вооружения.

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За минувшие сутки погибли двое защитников Украины
Фото: Госпогранслужба Украины
За минувшие сутки, 29 апреля, в результате боевых действий на востоке Украины погибли двое украинских военных, еще четверо бойцов получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо – получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших воинов", - сказал он на брифинге в Киеве в воскресенье.

По словам спикера штаба, обстановка в зоне АТО остается крайне напряженной, российско-оккупационные войска продолжают применять тяжелое вооружение на всех трех направлениях. Но интенсивность его применения заметно уменьшилась по сравнению с предыдущими сутками.

"В то же время случаи применения врагом артиллерии вчера были зафиксированы только на луганском направлении. Всего за минувшие сутки противник нарушил режим "тишины" 54 раза, из них 14 раз - с применением тяжелого вооружения", - подчеркнул Александр Мотузяник.

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Напомним, накануне боевики 31 раз обстреляли бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы в течение дня активно применяли минометы и зенитные установки.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина АТО ранение боевики военный
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