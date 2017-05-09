За сутки в АТО погиб один украинский военный

Боевики в понедельник 50 раз обстреляли позиции войск Украины.

В понедельник в АТО погиб один украинский военный, еще 9 были ранены. Полк "Азов"/Facebook

Российские силы впродолжают обстреливать опорные пункты украинской армии из минометов.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО, добавляя, что за минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще девять украинских защитников получили ранения.

Как отмечается, на Донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг бил по позициям сил АТО под Каменкой. Огнем 120-миллиметровых минометов накрывал защитников Невельского и Троицкого, а под Луганским стрелял из гранатометов различных систем. Из 120-ти и 82-х миллиметровых минометов и гранатометов враг обстреливал позиции под Верхньоторецьким. По опорным пунктам вблизи Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Зайцево и Песок российские силы применяли 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Новгородского. На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции вблизи Павлополя.

Артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие, противник применял по опорных пунктах неподалеку Гнутово. С 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял по опорных пунктах морских пехотинцев под Водяным. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник бил по защитниках Красногоровки, а из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкиного и Чермалика. Из минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов противник стрелял по позициям неподалеку от Марьинки. Из стрелкового оружия враг обстреливал опорные пункты возле Гранитного. В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из артиллерийских систем калибра 122-мм подразделения российских сил вели огонь по опорным пунктам вблизи Новозвановки. 120-миллиметровые минометы и автоматические гранатометы враг применил вблизи Крымского, а из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам под Троицким. Из противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям рядом населенного пункта Желтое. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие, противник применял по защитникам станицы Луганского и Валуйского, а из стрелкового оружия обстреливал опорные пункты в районе Донца.

Вчера сообщалось, что в Донбассе подорвался украинский военный. Через неизвестное взрывное устройство он получил многочисленные ранения, после чего был доставлен в госпиталь. Но врачи не смогли спасти его жизнь.