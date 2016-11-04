Топ Новости
<
>

За сутки в АТО погиб один и ранены двое украинских военных

4 ноября в 15:44

Еще один украинский боец скончался от ранений в запорожской больнице.

потери ранения
За минувшие сутки в АТО погиб еще один украинский военный
Пресс-центр АТО/Facebook
За минувшие сутки в ходе боевых действий на Востоке Украины погиб один и получили ранения двое украинских военных, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Также еще один военнослужащий, который ранее получил ранение в районе проведения Антитеррористической операции, погиб в больнице города Запорожье", – заявил он в ходе брифинга в пятницу в Киеве.

Читайте также: Генштаб зачислил в оперативный резерв ВСУ более 100 тысяч бойцов

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина ранение военнослужащие
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 28.32
Последние новости