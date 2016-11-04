За сутки в АТО погиб один и ранены двое украинских военных

Еще один украинский боец скончался от ранений в запорожской больнице.
"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Также еще один военнослужащий, который ранее получил ранение в районе проведения Антитеррористической операции, погиб в больнице города Запорожье", – заявил он в ходе брифинга в пятницу в Киеве.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA