За сутки в АТО 5 украинских военных были ранены

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В штабе уверяют, что несмотря на это, сутки прошли без потерь среди украинских сил.

Сутки в АТО прошла без потерь. Пресс-центр АТО/Facebook

По словам представителя Министерства обороны по вопросамАндрея Лысенко, наиболее активные бои в пятницу на Луганском направлении развернулись возле Крымского и в Попаснянском районе.

Там боевики пять раз применили легкое вооружение, в частности из минометов они выпустили по украинским позициям более 30 мин. Украинские войска открывали огонь в ответ. Всего здесь за сутки со стороны боевиков было произведено 14 обстрелов, сообщает "Украинская правда".

В направлении же Донецка ситуация остается напряженной по всей линии фронта. На Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках враг применил тяжелое вооружение.

"Особенно мощным обстрел был в Песках, длился более 2 часов, боевики выпустили 30 мин, активно применялась бронетехника", - сказал Лысенко.

Всего за сутки на донецком направлении было зафиксировано 15 вражеских обстрелов, 7 из которых были осуществлены из тяжелого вооружения.

В направлении Мариуполя обострилась обстановка в Марьинском районе, где боевики неоднократно применяли бронетехнику и минометы, есть попадания и в жилые кварталы, повреждены окна в городской больнице и жилой частный дом.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.