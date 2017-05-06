За сутки в АТО 5 украинских военных были ранены

В штабе уверяют, что несмотря на это, сутки прошли без потерь среди украинских сил.
Там боевики пять раз применили легкое вооружение, в частности из минометов они выпустили по украинским позициям более 30 мин. Украинские войска открывали огонь в ответ. Всего здесь за сутки со стороны боевиков было произведено 14 обстрелов, сообщает "Украинская правда".
В направлении же Донецка ситуация остается напряженной по всей линии фронта. На Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках враг применил тяжелое вооружение.
"Особенно мощным обстрел был в Песках, длился более 2 часов, боевики выпустили 30 мин, активно применялась бронетехника", - сказал Лысенко.
Всего за сутки на донецком направлении было зафиксировано 15 вражеских обстрелов, 7 из которых были осуществлены из тяжелого вооружения.
В направлении Мариуполя обострилась обстановка в Марьинском районе, где боевики неоднократно применяли бронетехнику и минометы, есть попадания и в жилые кварталы, повреждены окна в городской больнице и жилой частный дом.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.Украинская правда