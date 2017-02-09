За рубежом работает 5 млн украинцев - Госслужба занятости

Чиновники признают, что не могут остановить волну трудовой миграции из Украины.

Украинские чиновники насчитали 5 млн заробитчан Пресс-служба Кабмина Украины

За границей5 млн украинцев, сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

"На сегодня по данным МИД 5 миллионов украинцев работают заграницей. И много наших соотечественников действительно сталкиваются с сомнительными посредниками на рынке труда, которые отправляют работать людей по туристическим визам и никому нет никакого дела, как там будет человек работать, в каких условиях", - сказал он.

Он отметил, что невозможно остановить волну миграции, но можно сделать все возможное, чтобы украинцы там имели защиту и вернувшись домой имели дальнейшие гарантии.

"Трудовая миграция - это вполне нормальное явление, которое существует во всем мире. В этом нет ничего плохого. Проблема в том, чтобы обеспечить работникам защиту и социальные гарантии на таких заработках", - считает президент общественной организации "Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник.

В симпозиуме по вопросам легальной занятости украинцев за рубежом, при участии руководства Государственной Службы занятости, Министерства социальной политики, приняли участие работодатели и свыше 80 крупнейших посредников на рынке труда.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинских граждан, которые работали за границей в течение последних пяти лет, больше всего выезжали на работу в Польше - 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, в основном, Западной Европы.