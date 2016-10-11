В Донецкой области ранен один военный ВС РФ - разведка

Российские оккупанты продолжают нести потери.

Один боевик был ранен в зоне АТО ДАН

Российско-террористтические силы на востоке Украины за прошедшие сутки потеряли раненым одного боевика, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Очередные потери ВС РФ на востоке Украины в течение суток составили - один раненый военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк)", - говорится в сообщении ГУР.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.