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За преступления против Майдана уже осудили 35 человек - Луценко

22 ноября в 05:37

По словам генпрокурора, тем, кто отдавал приказы убийцам - приговор еще не вынесен.

Юрий Луценко YES
Луценко рассказал о результатах работы по "делу Майдана"
yes-ukraine.org
За преступления против активистов Майдана, совершенные в 2014 году, уже осуждены 35 человек, процессы в судах идут в отношении еще 152 обвиняемых. Также под следствием  по делам Майдана находятся еще 190 человек.

"Могу сказать о том, что проделана грандиозная работа - 152 человека находятся в судебных процессах с врученными обвинениями от Генпрокуратуры Украины, 35 человек уже получили судебные приговоры, еще около 190 человек находятся под подозрением и досудебное следствие продолжается", - сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV 21 ноября, пишет Укринформ.

Однако, по словам Генпрокурора, "не привлечены к ответственности те, кто отдавал приказ убийцам. Да, убийцы - на скамье подсудимых, но те, кто вкладывал им в руки оружие, кто давал приказ убивать мирных людей - прячутся в Москве", - отметил генпрокурор. 

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Напомним, 21 ноября делегация ГПУ посетила Гаагу, где провела встречу с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсудой. Генпрокурор передал в Международный уголовный суд в Гааге материалы по преступлениям на Евромайдане и оккупированных территориях.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Укринформ
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Тэги суд преступление убийца Майдан Евромайдан прокурор
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