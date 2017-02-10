За период своей работы НАБУ направило в суд более 50 производств, уже есть 12 приговоров – Сытник

В данный момент бюро расследует 264 уголовных производства.
"По состоянию на конец января в суд направлено 50 уголовных производств. По состоянию на сегодняшнюю нашу встречу уже больше. Общая сумма предмета преступления в этих производствах, которые уже направлены в суд, составляет 1,7 миллиарда гривень", – цитирует "Укринформ" заявление Сытника на пресс-конференции, посвященной результатам деятельности НАБУ.
Глава бюро указал, что к настоящему моменту вступили в силу уже 12 обвинительных приговоров. В указанных производствах, по его словам, достичь результата удалось благодаря работе детективов и прокуроров в части заключения сделок с фигурантами, желавшими сотрудничать со следствием.
Сытник также рассказал, что сейчас в НАБУ на стадии досудебного расследования находится 264 уголовных производства. Совокупный размер предметов преступлений, по оценкам, составляет более 82 млрд грн.
Читайте о первых результатах и сложностях работы НАБУ в интервью Артема Сытника ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Укринформ