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За период аннексии Крыма количество украинских классов в крымских школах сократилось в 31 раз

28 апреля в 10:47

Россия проводит в Крыму целенаправленную политику ликвидации основ украинской идентичности и украинской культуры.

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В оккупированном Крыму нет условий для получения образования на украинском языке
Василий Артюшенко, ZN.UA
За минувшие два года после аннексии Крымского полуострова Россией количество классов с украинским языком обучения в крымских школах сократилось в 31 раз, а количество их учеников – в 36. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Валентина Самар, ссылаясь на данные Крымской правозащитной группы.

Автор отмечает, что на сегодня в Симферополе в подобных классах учатся всего 174 ребенка.

"Россия проводит в Крыму целенаправленную политику ликвидации основ украинской идентичности и украинской культуры. При выборе языка обучения родители подвергаются моральному или административному давлению со стороны руководства школ, им выдвигается требование не указывать украинский как язык обучения. Немаловажно и то, что в ситуации, когда на украинцев упорно навешивается ярлык "врага", крымчане опасаются откровенно позиционировать свою украинскую идентичность при выборе языка обучения", – цитирует Самар заключение Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что мониторинг доступа к образованию на родном языке в оккупированном Крыму был предоставлен Международному суду ООН в качестве доказательства нарушения Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Напомним, Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Помимо прочего суд обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов.

Также среди требований находится возобновление образования в Крыму на украинском языке. Кроме этого, суд попросил обе стороны воздержаться от любых форм расовой дискриминации.

Подробнее об исках украинской стороны против РФ в международных судах читайте в статье Валентины Самар "У суда без следствия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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