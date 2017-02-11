За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 460 обстрелов – Хуг

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Всего во время обострения конфликта погибло девять мирных жителей, ранено 41.

Хуг обеспокоен обстрелами

В результате боевых действий на востоке Украины с 29 января по 9 февраля был ранен 41 мирный житель, 9 человек погибли, заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Европе Александр Хуг на пресс-конференции в оккупированном Донецке.

"Это неприемлемо высокое число жертв. Это произошло из-за того, что вооружение давным-давно должно было быть отведено. Вы знаете о том высоком количестве нарушений режима прекращения огня, которые ОБСЕ зафиксировала на прошлой неделе. Нарушения значительно снизились за последние дни, но они по-прежнему остаются неприемлемо высокими. С полуночи 9 февраля до полночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня, в луганском регионе - 55 нарушений", - сказал Хуг.

По его словам, новая эскалация напряжения на Донбассе будет неизбежной, если не отвести вооружения с линии соприкосновения.

"Причины нарушений остаются - наличие тяжелого вооружения на участках, где вооружение не должно находиться. Например, 5 февраля мы видели 2 танка Т-64 в Васильевке, а 3 февраля мы видели семь гаубиц в Макеевке, 6 февраля мы видели 11 гаубиц в Богоявленке, и это всего лишь некоторые из наших наблюдений. И до тех пор, пока это тяжелое вооружение находится там, где не должно находиться, риск вспышек насилия остается высоким", - заявил представитель СММ ОБСЕ.

Хуг заявил, что если эти позиции так и останутся близко друг к другу, то риск обострения неизбежен.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".