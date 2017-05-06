За минувшие сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских военных

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Боевики используют для обстрела украинских позиций минометы калибра 120-мм и вооружение БМП.

Боевики продолжают обстреливать силы АТО Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки, с 5 на 6 мая, штаб АТО зафиксировал 63 обстрела позицийв Донбассе. Ранения получили пятеро украинских военнослужащих.

Согласно сообщению пресс-центра штаба, на Приморском направлении противник использовал минометы калибра 120 мм, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы для обстрела опорных пунктов вблизи Павлополя. 120-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли возле Гнутово, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП ,противотанковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие – использовали для обстрела позиций ВСУ возле Марьинки. Позиции сил АТО возле Водяного враг также обстреливал из 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Красногоровки обстреливали из вооружения БМП, гранатометов разных систем и пулеметов.

Позиции сил АТО под Широкино и Богдановкой террористы обстреливали из стрелкового оружия; опорные пункты возле Новогригоровки – из пулеметов. Украинские позиции возле Новотроицкого и Лебединского враг обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия. В районе Водяного также действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении боевики использовали минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы для обстрела позиций ВСУ у Верхнеторецкого. По опорным пунктам возле Луганского враг бил из 82-мм минометов. Украинские позиции возле Песков обстреливались из 82- и 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ 23-2, гранатометов и пулеметов.

Позиции ВСУ возле Авдеевки противник обстреливал из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Троицкого обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов разных систем и пулеметов крупных калибров. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял силы АТО возле Зайцево. Украинские позиции возле Каменки обстреливались из гранатометов и пулеметов.

На Луганском направлении боевики применили 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие для обстрела позиций ВСУ под Крымским. Минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы – для обстрела сил АТО возле Новозвановки.

Украинские позиции под Троицким боевики обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Силы АТО под Новоалександровкой обстреливались из противотанковых гранатометов.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.