За минувшие сутки в зоне АТО один военный ранен, четверо контужены

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Погибших среди украинских военных нет.

За минувшие сутки один военный получил ранение, четыре - контузию Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки, 23 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение и еще четыре были контужены, сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, один получил ранение, четыре контузию", - сказал Лысенко.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".