За минувшие сутки в зоне АТО были ранены два бойца ВСУ

По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового боевики в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку Андрей Проць, ZN.UA

Боевики за минувшие сутки 39 раз обстреляли позиции сил АТО, сообщает пресс-центр АТО в Facebook в среду утром, 4 января.

"Двое наших военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении из минометов противник обстреливал Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вел огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового боевики в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на луганском направлении.

На донецком направлении - из 82-мм минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".