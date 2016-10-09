За минувшие сутки в Донбассе погибли десять российских военнослужащих – разведка

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Российские силы понесли в Донбассе серьезные потери.

Боевики всего за сутки потеряли убитыми десять человек 112.ua

Российско-террористических силы на Востоке Украины за минувшие сутки потеряли погибшими десять военнослужащих; еще четыре боевика получили ранения, сообщили в разведке Минобороны Украины.

"Очередные потери ВС РФ на Востоке Украины за сутки составили 10 погибших и четыре раненных военнослужащих из состава 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ", –отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки, с 8 на 9 октября, в Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.