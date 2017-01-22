За минувшие сутки в Донбассе дезертировали семь российских наемников - разведка

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Неукомплектованность личного состава вынуждает командование росссийско-террористических войск брать на службу людей с физическими недостатками.

Российские наемники в Донбассе дезертируют с передовой vk.com/strelkov_info

В рядах российских оккупантов в Донбассе растет количество случаев, сообщают в пресс-службе Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины.

"В подразделениях 2 АК (Луганск) ВС РФ продолжаются случаи грубого нарушения военной дисциплины, в частности, самовольного оставления передовых позиций. Так, 21 января этого года семь военнослужащих из состава 7-ой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) не явились к местам несения службы и объявлены в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

Командование 2-го Армейского Корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации вынуждено принять меры в связи с некомплектом личного состава. Нехватка кадров вызвана нежеланием военнослужащих-контрактников продлевать контракты на службу в Донбассе после их завершения.

"Чтобы не допустить дальнейшее снижение уровня укомплектованности, введен ряд мер. Среди них: запрет на увольнение с воинской службы при любых обстоятельствах, в том числе и в случае грубого нарушения контракта, и упрощение приема на воинскую службу", - отмечают разведчики.

В ряде подразделений 2-ой отдельной мотострелковой бригады (Луганск) военнослужащих набирают даже без прохождения соответствующего медосмотра. В связи с этим на военную службу уже приняты лица с физическими дефектами, которые неспособны выполнять боевые задачи в сложных условиях.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".