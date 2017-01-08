За минувшие сутки в АТО ранены трое украинских бойцов

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Террористы нарушили "режим тишины" 28 раз, используя ствольную артиллерию и бронетехнику.

Боевики не прекратили обстрелов сил АТО и в рождественские праздники Андрей Проць, ZN.UA

На протяжении минувших суток, с 7 на 8 января, российско-террористические войска обстреляли позиции ВСУ на Востоке Украины 28 раз. Ранения получили трое украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Мариупольском направлении противник использовал ствольную артиллерию калибра 122 мм для обстрела Широкино. Из минометов разных калибров боевики вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяному и Широкино. По Широкино и Марьинке – вели огонь из вооружения БМП. По Талаковке огонь вел вражеский танк.

На Луганском направлении боевики применяли минометы калибра 82 мм для обстрела Троицкого, крупнокалиберные пулеметы – для обстрела Новозвановки. По Троицкому вел огонь снайпер.

На Донецком направлении враг использовал минометы калибра 82 мм для обстрела Авдеевки и Луганского. По Луганскому также вела огонь вражеская БМП. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Зайцево и Авдеевку.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.