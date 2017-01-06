За минувшие сутки в АТО ранен один украинский военный

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Несмотря на интенсивные обстрелы террористами позиций АТО, погибших среди ВСУ за сутки нет.

Боевики ранили под Новозвановкой украинского бойца Пресс-центр АТО/Facebook

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне АТО за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один украинский боец получил ранение, это случилось возле населенного пункта Новозвановка", - сообщил он на брифинге в пятницу.

Он также рассказал о многочисленных фактах нарушения боевиками режима прекращения огня, в том числе – с применением запрещенного оружия.

Напомним, 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".