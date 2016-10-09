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За минувшие сутки в АТО погиб один украинский военный

9 октября в 13:37

Защитники Троицкого подорвались на растяжке. 

потери ранения
Силы АТО понесли в Донбассе новые потери
Пресс-центр АТО/Facebook
За минувшие сутки на Востоке Украины погиб один украинский военнослужащий; еще один – получил ранения, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Это произошло в Троицком на Светлодарской дуге, вследствие подрыва на взрывном устройстве", – заявил он на брифинге в Киеве.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО Донбасс ОБСЕ
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