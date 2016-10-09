За минувшие сутки в АТО погиб один украинский военный

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Защитники Троицкого подорвались на растяжке.

Силы АТО понесли в Донбассе новые потери Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки на Востоке Украины погиб один украинский военнослужащий; еще один – получил ранения, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Это произошло в Троицком на Светлодарской дуге, вследствие подрыва на взрывном устройстве", – заявил он на брифинге в Киеве.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.