За минувшие сутки двое украинских военных получили ранение под Марьинкой

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Ранения военнослужащие получили во время вражеского минометного обстрела.

Двое украинских военнослужащих получили ранения под Марьинкой Пресс-центр АТО/Facebook

Двое украинских военнослужащих получили ранения в зоне антитеррористической операции на востоке Украины в субботу, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинский войск нет, двое военнослужащих получили ранения. Это случилось в Марьинке во время вражеского минометного обстрела", - рассказал Лысенко на брифинге в воскресенье, 16 октября.

Противник потерял за прошедшие сутки, по информации спикера, одного бойца, четверо боевиков получили ранения.

Сообщалось, за минувшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских сил в зоне АТО.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорированиесоглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.