За минувшие сутки двое украинских военных получили ранение под Марьинкой

Ранения военнослужащие получили во время вражеского минометного обстрела.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинский войск нет, двое военнослужащих получили ранения. Это случилось в Марьинке во время вражеского минометного обстрела", - рассказал Лысенко на брифинге в воскресенье, 16 октября.
Противник потерял за прошедшие сутки, по информации спикера, одного бойца, четверо боевиков получили ранения.
Сообщалось, за минувшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских сил в зоне АТО.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорированиесоглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.112.ua