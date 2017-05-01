За минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции 54 раза

Погиб один украинский военный, еще семеро получили ранения.

Один украинский военный погиб, семеро ранены Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли украинские позиции, а в отдельных случаях украинские военные открывали огонь в ответ. Погиб один украинский военный, еще семеро получили ранения.

На мариупольском направлении по украинским позициям вблизи Водяного боевики вели обстрелы из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия. По позициям вблизи Гнутового боевики применяли 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а возле Широкиного – 82-миллиметровые минометы и гранатометы. Украинские позиции возле Марьинки обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Позиции вблизи Павлополя и Красногоровки боевики обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а под Новогригорьевкой – из пулеметов крупных калибров. Украинские позиции под Лебединским и Чермаликом обстреливались из стрелкового оружия. Около Марьинки, Богдановки и Водяного действовали снайперы боевиков.

На донецком направлении, позиции около Авдеевки боевики обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и огнем крупнокалиберных пулеметов. Украинские позиции возле Верхньоторецького и Опытного обстреливались из 82-миллиметровых минометов и гранатометов, а позиции возле шахты "Бутовка" и Зайцевого – из гранатометов различных систем. Ппротив позиций возле Троицкого боевики применили гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров, а возле Каменки и Песков – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На луганском направлении, позиции возле Катериновки боевики обстреляли из 120-миллиметровых минометов. По украинским позициям возле Троицкого стреляли из минометов калибра 120-мм и гранатометов разных систем, а возле Новозвановки – из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Возле Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганской боевики применили гранатометы разных систем, а возле Лобачевого – стрелковое оружие.

Напомним, накануне боевики 31 раз обстреляли бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы в течение дня активно применяли минометы и зенитные установки.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".