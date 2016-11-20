За минувшие сутки боевики 36 раз обстреляли ВСУ по всем направлениям

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Российские силы обстреляли Широкино из артиллерии и танка.

Боевики 36 раз обстреляли украинских военных за минувшие сутки. vk.com/strelkov_info

Минувшие сутки в зоне АТО была напряженными. Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-центр АТО, На Мариупольском направлении российские силы стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Под их огнем оказались Красногоровка, Талаковка, Марьинка, Водяное, Павлополь. Кроме того, боевики вели огонь по Широкино из 152-миллиметровой артиллерии и танка.

В это же время, на Луганском направлении из минометов, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Крымское, Новозвановку, Орехово, Новоалександровку. На Донецком направлении под огнем российских сил оказались Зайцево, Авдеевка, Опытное. Враг стрелял из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего состоялось 36 острілів.

Вчера также сообщалось, что боевики устроили "показательный" обстрел для чиновников из Москвы. По данным ГУР МОУ, во время обстрела на позициях боевиков находились российские чиновники из комиссий Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, ранее наблюдатели из ОБСЕ зафиксировали более 30 тысяч человек в форме, которые прибыли из РФ в Донбасс.