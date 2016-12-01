За год из Минобороны уволили почти 200 должностных лиц

В оборонном ведомстве ликвидировали 15 и создали девять структурных подразделений.

В аппарате Минобороны провели сокращения inforesist.org

В 2016 году вуволили 36 военнослужащих и 155 гражданских должностных лиц.

Как сообщил заместитель министра обороны - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дубилян на брифинге в среду, 30 ноября, кадровые изменения проводлись в рамках реформирования ведомства и приведения его к стандартам НАТО.

"В результате расформированы 15, сформировано девять, переформировано два и внесены изменения в штат 16 структурных подразделений Министерства обороны Украины. Назначены девять новых руководителей структурных подразделений аппарата Минобороны", – уточнил Дубилян.

Ранее ZN.UA сообщало, что в Минобороны Украины планируется массовое сокращение центрального аппарата ведомства, которое может затронуть до сорока процентов его состава. Под сокращение могут попасть критически важные кадры, имеющие неоценимый опыт и западную подготовку.

Неофициально масштабное сокращение обосновывается требованиями, которые якобы выдвигает к Украине Североатлантический Альянс. В самом НАТО, однако, о подобных требованиях ничего не знают. Подробнее читайте в статье Владимира Кравченко "Украина — НАТО: старая книга в новой обложке" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".