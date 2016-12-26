За два года гражданство Украины получили более шести тысяч россиян

Большинство из них – по упрощенной процедуре, более трехсот человек – указом президента Украины.
Ответ миграционной службы Найем опубликовал на своей странице в Facebook.
"Согласно учету ГМС Украины, в период с 2014 года по декабрь 2016 года гражданство Украины по упрощенной процедуре и по решению территориальных органов ГМС получил 6261 гражданин Российской Федерации. Указами Президента Украины в гражданство Украины приняты 357 граждан Российской Федерации", - говорится в ответе миграционной службы.
Ниже Найем написал, что надеется на то, "что все эти 6618 бывших граждан РФ - настоящие друзья Украины".
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял о том, что будет предоставлять политическое убежище российским оппозиционерам, если такая необходимость возникнет.ZN.UA