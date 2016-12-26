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За два года гражданство Украины получили более шести тысяч россиян

26 декабря в 18:45

Большинство из них – по упрощенной процедуре, более трехсот человек – указом президента Украины.

паспорт
Более шести тысяч россиян стали украинцами за последние два года
gigamir.net
Юрист и участник АТО, брат народного депутата Мустафы Найема Маси Найем обратился в Государственную миграционную  службу Украины, чтобы "уточнить, сколько граждан РФ получили гражданство Украины с 2014 по 2016 год".

Ответ миграционной службы Найем опубликовал на своей странице в Facebook.

"Согласно учету ГМС Украины, в период с 2014 года по декабрь 2016 года гражданство Украины по упрощенной процедуре и по решению территориальных органов ГМС получил 6261 гражданин Российской Федерации. Указами Президента Украины в гражданство Украины приняты 357 граждан Российской Федерации", - говорится в ответе миграционной службы.

Ниже Найем написал, что надеется на то, "что все эти 6618 бывших граждан РФ - настоящие друзья Украины".

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял о том, что будет предоставлять политическое убежище российским оппозиционерам, если такая необходимость возникнет. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина гражданство Россия граждане миграция служба президент
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