За два года гражданство Украины получили более шести тысяч россиян

Большинство из них – по упрощенной процедуре, более трехсот человек – указом президента Украины.

Более шести тысяч россиян стали украинцами за последние два года gigamir.net

Юрист и участник АТО, брат народного депутата Мустафы Найемаобратился в Государственную миграционную службу Украины, чтобы "уточнить, сколько граждан РФ получили гражданство Украины с 2014 по 2016 год".

Ответ миграционной службы Найем опубликовал на своей странице в Facebook.

"Согласно учету ГМС Украины, в период с 2014 года по декабрь 2016 года гражданство Украины по упрощенной процедуре и по решению территориальных органов ГМС получил 6261 гражданин Российской Федерации. Указами Президента Украины в гражданство Украины приняты 357 граждан Российской Федерации", - говорится в ответе миграционной службы.

Ниже Найем написал, что надеется на то, "что все эти 6618 бывших граждан РФ - настоящие друзья Украины".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял о том, что будет предоставлять политическое убежище российским оппозиционерам, если такая необходимость возникнет.