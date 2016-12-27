За 2016 год в Украине декоммунизировали 1 тысячу городов и сел и 52 тысячи улиц

Граждане Украины выбрали новые названия для 51 493 улиц и 987 городов и сел, демонтировали 1320 "ленинов" и 1069 других тоталитарных идолов.

Стало известно, сколько в Украине декоммунизировали "ленинов" и других тоталитарных идолов twitter.com/LUGANSK_TODAY

Украинский институт национальной памяти обнародовал результаты реформы декоммунизации по состоянию на декабрь 2016 года.

По данным от областных государственных администраций, уже избавились от тоталитарных названий 51 493 объекта топонимики в городах, поселках и селах. Это - улицы, площади, скверы и т.п.

В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1320.

За уходящий год Верховная Рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). Парламент Украины преимущественно опирался на предложения местных громад относительно новых названий городов и сел.

"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия закона Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимы, они – необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу", - подчеркнул глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Волинське Агентство Розслідувань

Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" вступил в силу 21 мая 2015 года.

В июле 2016 года спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада завершила свою часть декоммунизации, переименовав 1012 населенных пунктов и районов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти половина граждан (48%) поддерживают идею запрета коммунистической идеологии в Украине, против – 36%, не определились – 16%.