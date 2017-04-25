Юго-западный циклон принесет в Украину потепление до 20-25°

На большую часть территории Украины распространится теплый воздух с юго-запада Европы, но повышение температуры будет сопровождаться усилением ветра.

Стало известно, когда в Киеве снова будет 20° тепла - завтра ZN.UA

В среду, 26 апреля, ночью в Волынской, Львовской и Закарпатской областях, днем в большинстве западных и Житомирской областях небольшой кратковременный дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер южный 7-12 м/с, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с, сообщает

Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°, на Закарпатье и Прикарпатье до 23°, на побережье морей 10-13°; в восточных, Запорожской и Херсонской областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер южный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 20°.

В четверг, 27 апреля, в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны без осадков; ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 19-25°, на побережье морей и крайнем западе страны местами 11-16°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 21-23°.

Напомним, что в начале апреля в Киеве было зафиксировано шесть температурных рекордов. В частности, 2 апреля, в столице температура после полудня поднялась до +23,1°, что на 1,1° выше предыдущего максимального значения 1990 года. Однако после 12 апреля в Украине резко похолодало, а в южных, центральных и восточных областях выпал снег.