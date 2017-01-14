Японцы передали украинскому госпиталю оборудование на 22,5 миллиона гривень

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В церемонии передачи участвовали президент Украины и посол Японии.

Япония передала медицинское оборудование для украинских пограничников Сайт президента Украины

Правительство Японии передало медицинское оборудование Центральному клиническому госпиталю Государственной пограничной службы Украины.

Среди переданного оборудования Компьютерный томограф "Toshiba" 2016 года, видеоэндоскопической комплект "Olympus", цифровая рентгеновская система "Calypso". Донором проекта выступило Правительство Японии при содействии Офиса проектной поддержке ООН (UNOPS). Общий бюджет составил 22 млн 502 тыс грн, сообщает пресс-служба президента Украины.

Также сообщается, что в церемонии передачи оборудования участвовали президент Украины Петр Порошенко и посол Японии в Украине Сиґеки Сумме.

"Сегодняшняя передача медицинского оборудования является не только примером сотрудничества Украины, Организации объединенных наций и Японии, но и первым событием Года Японии в Украине, которое символизирует тесное взаимодействие между Украиной и Японией", - сказал Порошенко на церемонии.

Напомним, что 2017 год объявлен годом Японии в Украине.