Янукович заявил в суде, что никогда не привлекался к уголовной ответственности

Беглый экс-президент в молодости дважды сидел в тюрьме.

На вопрос, привлекался ли он к уголовной ответственности, Янукович ответил: "Нет" newzz.in.ua

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время видеодопроса заявил, что не привлекался ранее к уголовной ответственности.

На вопрос, привлекался ли он к уголовной ответственности, Янукович ответил "Нет".

Напомним, что Виктор Янукович в молодости дважды сидел в тюрьме за уголовные преступления (грабеж, соединенный с насилием или совершенный по предварительному сговору группой лиц и причинение телесных повреждений средней тяжести).

Благодаря обращению в декабре 1978 года летчика-космонавта Георгия Берегового, бывшего тогда депутатом Верховного Совета СССР, Донецкий областной суд признал безосновательными обе судимости (1967 и 1970 годов) Януковича. Известно также, что впоследствии Береговой помог ему стать членом КПСС и сделал его своим помощником и доверенным лицом.