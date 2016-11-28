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Янукович заявил в суде, что никогда не привлекался к уголовной ответственности

28 ноября в 15:19

Беглый экс-президент в молодости дважды сидел в тюрьме.

Виктор Янукович
На вопрос, привлекался ли он к уголовной ответственности, Янукович ответил: "Нет"
newzz.in.ua
Бывший президент Украины Виктор Янукович во время видеодопроса заявил, что не привлекался ранее к уголовной ответственности.

На вопрос, привлекался ли он к уголовной ответственности, Янукович ответил "Нет".

Напомним, что Виктор Янукович в молодости дважды сидел в тюрьме за уголовные преступления (грабеж, соединенный с насилием или совершенный по предварительному сговору группой лиц и причинение телесных повреждений средней тяжести).

Благодаря обращению в декабре 1978 года летчика-космонавта Георгия Берегового, бывшего тогда депутатом Верховного Совета СССР, Донецкий областной суд признал безосновательными обе судимости (1967 и 1970 годов) Януковича. Известно также, что впоследствии Береговой помог ему стать членом КПСС и сделал его своим помощником и доверенным лицом.

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По материалам: ZN.UA
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Тэги Янукович суд ответственность
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