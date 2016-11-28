Янукович сообщил о причинах провала им соглашения об ассоциации с ЕС

Соглашение об ассоциации с ЕС должно было подписываться с учетом интересов России, считает Виктор Янукович.

Экономическая часть соглашения была невыгодна для Украины, считает Янукович president.gov.ua

Решение отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС 21 ноября 2013 года было верным, поскольку оно должно было подписываться с учетом интересов России, считает экс-президент Украины Виктор Янукович.

Об этом он заявил в понедельник, 28 ноября, в ходе видеодопроса в Святошинском райсуде Киева, передает "Украинская правда".

Янукович думает, что экономическая часть соглашения была невыгодна для Украины.

"После того, как было установлено правительством, что национальные интересы Украины пострадают, Украина много теряла, но не имела никаких компенсаторов, мы обратились тогда к Европейскому Союзу, чтобы доработать это соглашение в части потерь Украины и поискать компенсаторы", – заявил он.

По его словам, среди таких потерь он назвал потери во внешней торговле с Россией, а также требования со стороны МВФ относительно повышения коммунальных тарифов и повышения пенсионного возраста.

Янукович заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС должно было подписываться с учетом интересов России. Он также отметил, что РФ также готовила подписания такого соглашения с ЕС и, в таком случае, там были бы учтены интересы Украины.

Напомним, Святошинский районный суд Киева сегодня, 28 ноября, проводит допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".