Янукович ничего не помнит: ни разговора с Путиным во время штурма Майдана, ни встреч с Сурковым

Бывший украинский президент заявил, что ни разу не встречался с советником Путина – Владиславом Сурковым.

Скорее всего разговора с Путиным не было, говорит Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович не помнит о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным в ночь на 19 февраля 2014 года.

В ходе судебного заседания в Святошинском райсуде Киева в режиме видеоконференции прокурор рассказал, что следствие установило, что в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года Януковичу дважды по спецсвязи звонил Путин.

"Прошу вас пояснить предмет этих разговоров", – сказал прокурор, обращаясь к Януковичу, и попросил уточнить, были ли у него в принципе контакты с Путиным в эту ночь.

На что экс-президент сказал: "Я не помню такого разговора. Скорее всего, такого разговора не было. Скорее всего, но я не помню".

Отвечая на вопрос прокурора, означает ли это, что свидетель отрицает факт такого разговора, Янукович еще раз сказал, что он не помнит.

Кроме того, по словам прокурора, 18-19 февраля 2014 года экс-премьер Украины Николай Азаров вместе со своим сыном и сотрудником Управления госохраны ездили в Россию и встречались с первыми руководителями РФ, в том числе с Путиным.

Прокурор поинтересовался у Януковича, известно ли ему что-то о целях и обстоятельствах этой поездки. В ответ на это экс-президент сказал: "Я впервые об этом слышу, я не знаю, кто куда летал и кто с кем встречался. Я не общался в то время с Азаровым. Он, мне кажется, тогда уже не работал премьер-министром".

Также Янукович заявил, что ни разу не встречался с советником Путина, который, по данным следствия, отвечал за противодействие Майдану – Владиславом Сурковым и не имел с ним телефонных разговоров, передает "Украинская правда".

Как заявил Янукович, о том, что Сурков приезжал в Украину во время событий на Майдане, он узнал из прессы. Не помнит экс-президент также и о том, был ли Сурков у него в Межигорье.

Напомним, Святошинский районный суд Киева сегодня, 28 ноября, проводит допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".