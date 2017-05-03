Янукович направил жалобу в ЕСПЧ о незаконности своего заочного осуждения

Беглый президент считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена".

Янукович обжалует свое осуждение в европейском суде ТАСС

Сбежавший президент Украины Виктор Янукович направил в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) жалобу о незаконности его заочного осуждения и недопуске к участию в суде, сообщил УНИАН адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Янукович действительно передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена", и заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе", – сказал Сердюк.

Также Сердюк отметил, что будет присутствовать 4 мая на подготовительном заседании Оболонского районного суда Киева. "Поверьте, будет интересно", - сказал он.

Оболонский районный суд вызвал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание по делу о госизмене, соответствующая повестка опубликована на сайте суда.

Заседание состоится 4 мая. Обвиняемый должен прибыть на 10 часов утра.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича.