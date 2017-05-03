Янукович направил жалобу в ЕСПЧ о незаконности своего заочного осуждения

Беглый президент считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена".
"Янукович действительно передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена", и заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе", – сказал Сердюк.
Также Сердюк отметил, что будет присутствовать 4 мая на подготовительном заседании Оболонского районного суда Киева. "Поверьте, будет интересно", - сказал он.
Оболонский районный суд вызвал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание по делу о госизмене, соответствующая повестка опубликована на сайте суда.
Заседание состоится 4 мая. Обвиняемый должен прибыть на 10 часов утра.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича.УНИАН