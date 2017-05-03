Топ Новости
<
>

Янукович направил жалобу в ЕСПЧ о незаконности своего заочного осуждения

3 мая в 00:53

Беглый президент считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена". 

Янукович1
Янукович обжалует свое осуждение в европейском суде
ТАСС
Сбежавший президент Украины Виктор Янукович направил в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) жалобу о незаконности его заочного осуждения и недопуске к участию в суде, сообщил УНИАН адвокат Януковича Виталий Сердюк. 

"Янукович действительно передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена", и заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе", – сказал Сердюк. 

Также Сердюк отметил, что будет присутствовать 4 мая на подготовительном заседании Оболонского районного суда Киева. "Поверьте, будет интересно", - сказал он.

Читайте также: Судья по делу о госизмене Януковича подал заявление об отставке

Оболонский районный суд вызвал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание по делу о госизмене, соответствующая повестка опубликована на сайте суда. 

Заседание состоится 4 мая. Обвиняемый должен прибыть на 10 часов утра.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича

По материалам: УНИАН
Читайте также
Тэги Янукович осужденный суд ЕСПЧ Украина Виктор бег президент участок заседание Сердюк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.56
EUR 29.03
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...