"Янтарный прокурор" Боровик намерен вернуться на работу

Дело об отмене приказа и его восстановлении в должности находится в административном суде.

Андрей Боровик хочет вернуться в кресло прокурора Лариса Сарган / Facebook

Экс-заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик , задержанный по обвинению в организации группировки по незаконной добыче янтаря, намерен восстановиться в должности. Об этом сообщает сайт charivne.info со ссылкой на его адвоката Владимир Гнатущенко.

"Дело об отмене приказа и восстановлении Андрея Боровика в должности находится в административном суде", – рассказал Гнатущенко.

Он также сообщил, что 10 октября состоится судебное заседание о продлении срока содержания под стражей его подзащитного.

Напомним, 4 июля нынешнего года сотрудники прокуратуры, СБУ и МВД провели в Ровенской области операцию по ликвидации организованной преступной группы, которая занималась незаконной добычей янтаря. В составе группы – сотрудники прокуратуры, МВД, СБУ и местные чиновники.

Во время операции были проведены 132 обыска и задержан заместитель прокурора области Андрей Боровик, которого следствие считает лидером ОПГ. Всего были задержаны пять человек, среди которых был и подполковник СБУ.

В июле Голосеевский районный суд Киева арестовал Андрея Боровика на два месяца с возможностью внесения 9 млн 646 тысяч гривень залога.