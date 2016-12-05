"Я заложник войны, развязанной РФ": Сущенко написал письмо Олланду

Во французском МИДе обещали передать письмо в кабинет главы государства.

Сущенко попросил Олланда посодействовать его освобождению Укринформ

Незаконно задержанный в Москве украинский журналист Роман Сущенко попросил президента Франции Франсуа Олланда лично посодействовать его освобождению.

"Господин Президент, я прошу Вас принять участие в решении моей судьбы. В судьбе человека, который является заложником войны и конфликта, развязанного Россией", - написал корреспондент "Укринформа" из московского СИЗО "Лефортово" в своем письме к президенту Франции.

Сущенко подчеркнул, что он и его семья очень уважают и высоко ценят Францию, которая в период противостояния Украины с Россией оказывает максимальную помощь нашему государству. Журналист также отметил, что своей профессиональной деятельностью пытается как можно больше продвигать дружественные, партнерские отношения между Украиной и Францией.

Отмечается, что адвокат Марк Фейгин еще на прошлой неделе передал письмо уполномоченному лицу из Министерства иностранных дел Франции, который, в свою очередь, обещал передать его в кабинет главы государства.

Лефортовский суд Москвы 28 ноября продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца – до 30 января 2017 года. В связи с этим МИД Украины выразил протест.

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.