Wizz Air перед Новым годом начнет летать из Киева в Братиславу

Венгерская авиакомпания летает из столицы Украины по 13 маршрутам в семь стран.

Wizz Air будет летать из Киева в столицу Словакии airport.kiev.ua

объявил о запуске нового маршрута из Киева в Братиславу (Словакия). Новые рейсы будут выполняться с 17 декабря дважды в неделю, по вторникам и субботам.

"Меньше чем через месяц мы запускаем новые рейсы из Киева в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша), и сегодня рады сообщить еще одну хорошую новость для украинской столицы", - сообщили в Wizz Air.

По данным компании, вместе с новым рейсом Wizz Air летает из столицы Украины по 13 маршрутам в семь стран.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот авиакомпании состоит из 73 самолетов Airbus A320 и A321. Ранее в Украине работала его дочерняя компания - "Визз Эйр Украина", однако ее деятельность была приостановлена по ряду причин, в основном, коммерческих.

Как сообщалось ранее, лоукостер Wizz Air планирует вернуться в Украину. Заявление о желании вернуться на украинский рынок объясняется экономической стабилизацией, считает экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.