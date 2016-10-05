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Wizz Air перед Новым годом начнет летать из Киева в Братиславу

5 октября в 13:46

Венгерская авиакомпания летает из столицы Украины по 13 маршрутам в семь стран.

Wizz Air
Wizz Air будет летать из Киева в столицу Словакии
airport.kiev.ua
Лоукостер Wizz Air объявил о запуске нового маршрута из Киева в Братиславу (Словакия). Новые рейсы будут выполняться с 17 декабря дважды в неделю, по вторникам и субботам.

"Меньше чем через месяц мы запускаем новые рейсы из Киева в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша), и сегодня рады сообщить еще одну хорошую новость для украинской столицы", - сообщили в Wizz Air.

По данным компании, вместе с новым рейсом Wizz Air летает из столицы Украины по 13 маршрутам в семь стран.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот авиакомпании состоит из 73 самолетов Airbus A320 и A321. Ранее в Украине работала его дочерняя компания - "Визз Эйр Украина", однако ее деятельность была приостановлена по ряду причин, в основном, коммерческих.

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Как сообщалось ранее, лоукостер Wizz Air планирует вернуться в Украину. Заявление о желании вернуться на украинский рынок объясняется экономической стабилизацией, считает экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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