Взыскание с Приватбанка средств в пользу крымских вкладчиков блокируется незаконными решениями судов Днепра – адвокат

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На сегодня только в Октябрьском отделе ГИС Днепра на исполнении находятся более 400 исполнительных производств, должником в которых выступает "Приват", а взыскателями – жители Крыма.

Приват не хочет возвращать вклады украинцам из Крыма phl.com.ua

На сегодняшний деньв добровольном порядке не исполнил ни одного судебного решения о выплате средств своим крымским вкладчикам, а с 20 января прошлого года взыскание с банка средств по вступившим в силу решениям судов блокируется незаконными решениями Индустриального и Октябрьского судов Днепра.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет адвокат Дмитрий Дугинов. Юрист отмечает, что заявление нового председателя правления "Приватбанка" А.Шлапака об исправной выплате банком средств выигравшим суды вкладчикам не соответствует действительности.

"Сейчас только в Октябрьском отделе ГИС Днепра на исполнении находятся более 400 исполнительных производств, должником в которых является Приватбанк, а взыскателями — его крымские вкладчики", - подчеркивает правозащитник.

"Причем в добровольном порядке учреждение не исполнило ни одного судебного решения по взысканию присужденных его крымским вкладчикам средств. Начиная с 20 января 2016-го взыскание с Приватбанка средств по вступившим в законную силу решениям судов в пользу как крымских вкладчиков, так и других взыскателей по всей стране блокируется противозаконными решениями судей Индустриального и Октябрьского районных судов г. Днепра, которые постоянно удовлетворяют заявления банка, запрещая ГИС осуществлять любые действия, направленные на принудительное взыскание с него средств", продолжил он.

Адвокат рассказал, что правозащитникам пока удалось отменить только три таких решения, но ведется работа по отмене еще нескольких.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

Подробнее о проблемах с выплатой средств вкладчикам Приватбанка из оккупированного Крыма читайте в статье Дмитрия Дугинова "ДисКРЫМинация. Крымские вкладчики Приватбанка: три года ожидания" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".