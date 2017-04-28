Взрывы в Балаклее повредили почти 400 зданий, четыре многоэтажки подлежат сносу

Вокзальный комплекс на станции "Балаклея" планируют восстановить к началу лета.

В ХОГА подвели итоги разрушений в Балаклее kharkivoda.gov.ua

В результате пожара на складе иповреждения получили 392 здания. Четыре многоэтажных дома не подлежат восстановлению и буду снесены, передает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"В многоквартирном жилом фонде повреждены 117 домов, из которых четыре подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждены 228 домов, 2 разрушены. Повреждены 14 объектов социальной сферы, из них восемь учебных заведений, четыре учреждения культуры, одно учреждение здравоохранения и одно учреждение спорта", – сообщил председатель Балаклейской районной государственной администрации Степан Масельский на заседании выездного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в четверг, 27 апреля.

По словам замглавы Харьковской ОГА Евгения Шахненко, ремонтные работы в городе, согласно плану, должны быть завершены до 1 июня. В частности, строители уже отремонтировали 97 из 228 поврежденных частных домов.

Вокзальный комплекс на станции "Балаклея" также планируют восстановить к 1 июня.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".