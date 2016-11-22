Высший админсуд отклонил иск о переименовании Горишних Плавней

Иск горсовета об отмене постановления Верховной Рады отклонили.
Обоснование отклонения иска суд должен предоставит в течение пяти дней, передает UA: Перший.
Напомним, 19 мая Верховная Рада приняла постановление о переименовании 299 населенных пунктов в рамках выполнения закона "Об осуждении национал-социалистического (нацистского) и коммунистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики". В частности, Днепропетровск переименовали в Днепр, Днепродзержинск – в Каменское, а Комсомольск Полтавской области – в Горишни Плавни.
Всего в ходе декоммунизации в Украине уже переименовали 1012 населенных пунктов, в том числе, два областных центра. Большинству декомунизированных городов и сел вернули исторические названия.ZN.UA