Высший админсуд отклонил иск о переименовании Горишних Плавней

Иск горсовета об отмене постановления Верховной Рады отклонили.

Горишни Плавни останутся Горишними Плавнями Украинский институт национальной памяти

Высший административный суд Украины во вторник, 22 ноября, отклонил искк Верховной Раде об отмене постановления о переименовании бывшего Комсомольска Полтавской области.

Обоснование отклонения иска суд должен предоставит в течение пяти дней, передает UA: Перший.

Напомним, 19 мая Верховная Рада приняла постановление о переименовании 299 населенных пунктов в рамках выполнения закона "Об осуждении национал-социалистического (нацистского) и коммунистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики". В частности, Днепропетровск переименовали в Днепр, Днепродзержинск – в Каменское, а Комсомольск Полтавской области – в Горишни Плавни.

Всего в ходе декоммунизации в Украине уже переименовали 1012 населенных пунктов, в том числе, два областных центра. Большинству декомунизированных городов и сел вернули исторические названия.