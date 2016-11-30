Вышедшие по "закону Савченко" преступники уже совершили 30 убийств

Полиция выступает за отмену или изменение этого закона.

Вышедшие преждевременно на свободу преступники совершили 30 убийств ukr-pravo.at.ua

Преступники, вышедшие досрочно на свободу по "закону Савченко", уже совершили 30 убийств и 25 тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сообщил и.о. главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

По его словам, 1,3 тыс. из 8,7 тыс. освобожденных по этому закону уже задержаны за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"Необходимо мыслить в масштабах не одного-двух человек, а в масштабах всей страны и поменять законодательство!", - заявил Троян по поводу так называемого "закона Савченко".

Как сообщалось, Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде отменить или внести изменения в закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания".

"Правительство выйдет в ближайшее время на то, чтобы отменить "закон Савченко" или его изменить", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканла ICTV вечером в понедельник, 19 сентября.

Глава правительства пояснил позицию Кабмина ростом уровня преступности в стране.

В ноябре 2015 года Верховная Рада внесла изменения Уголовный кодекс, согласно которым предварительное заключение будут засчитывать за два года в колонии (так называемый "закон Савченко").