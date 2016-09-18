Выборы в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ - МИД

В МИДе отмечают, что проведение данные выборов свидетельствует о необходимости усиления введенных ранее санкций "как персональных, так и общих".
"Мы исходим из того, что указанные выборы являются еще одним свидетельством продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины, поскольку Крым это Украина; мы исходим из того, что указанные выборы являются априори нелегитимными, незаконными, нарушают международное право, устав ООН, законодательство Украины, а также нарушают Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, которая подтвердила территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - сказала Беца.
Она также подчеркнула, что проведение выборов "ставит под вопрос легитимность всей Государственной Думы" и свидетельствует о необходимости усиления введенных ранее санкций "как персональных, так и общих".
"Мы также исходим из того, что любые результаты этих выборов являются ничтожными и призываем мир не признавать легитимность указанных выборов, легитимность т.н. представителей и легитимность Государственной Думы, и считаем, что нужно усилить санкционное давление на всех причастных к проведению указанных выборов", - добавила спикер МИДа.
Как сообщалось ранее, сегодня в диппредставительствах России в Украине открылись избирательные участки, где проходят выборы в Государственную Думу. Также сегодня стартовали выборы в Госдуму на территории аннексированного Крыма.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.Интерфакс-Украина