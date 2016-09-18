Выборы в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ - МИД

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В МИДе отмечают, что проведение данные выборов свидетельствует о необходимости усиления введенных ранее санкций "как персональных, так и общих".

МИД в очередной раз напомнил о последствиях выборов в оккупированном Крыму Андрей Товстыженко, ZN.UA

Выборы в Государственную Думу РФ на территории оккупированного Крыма нарушают международное право, в связи с чем возникает вопрос легитимности российского парламента и необходимости усиления введенных антироссийских санкций, заявляет спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Мы исходим из того, что указанные выборы являются еще одним свидетельством продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины, поскольку Крым это Украина; мы исходим из того, что указанные выборы являются априори нелегитимными, незаконными, нарушают международное право, устав ООН, законодательство Украины, а также нарушают Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, которая подтвердила территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - сказала Беца.

Она также подчеркнула, что проведение выборов "ставит под вопрос легитимность всей Государственной Думы" и свидетельствует о необходимости усиления введенных ранее санкций "как персональных, так и общих".

"Мы также исходим из того, что любые результаты этих выборов являются ничтожными и призываем мир не признавать легитимность указанных выборов, легитимность т.н. представителей и легитимность Государственной Думы, и считаем, что нужно усилить санкционное давление на всех причастных к проведению указанных выборов", - добавила спикер МИДа.

Как сообщалось ранее, сегодня в диппредставительствах России в Украине открылись избирательные участки, где проходят выборы в Государственную Думу. Также сегодня стартовали выборы в Госдуму на территории аннексированного Крыма.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.