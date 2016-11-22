Введение безвизового режима с ЕС важно для 40% украинцев

Наиболее важным вопрос безвизового режима является для жителей Западного макрорегиона, где об этом сказали 67% респондентов.

На востоке Украины безвизовый режим с ЕС почти никому не нужен 112 Украина

Введение безвизового режима с Европейским Союзом является лично важным для 40,1% украинцев, неважным для 52% опрошенных. Еще 7,9% респондентов не смогли ответить на вопрос.

По данным опроса КМИС, среди респондентов Западного макрорегиона 67,2% респондентов выбрали вариант "важный", среди респондентов Центрального макрорегиона – 36,6%, в Южном макрорегионе – 21,7%, в Восточном макрорегионе – 25,3%, на Донбассе – 17,8%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения с 4 до 14 ноября 2016 года среди 2040 респондентов в Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

По данным опроса Research & Branding Group, проведенного в июле 2016 года, воспользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом в случае его введения планируют около 40% украинцев. Наиболее высокий уровень желания воспользоваться безвизовым режимом зафиксирован у жителей Западной Украины (61%), а наиболее низкий — у жителей Востока Украины (30%).

Евросоюз должен окончательно одобрить введение безвизового режима для украинцев в конце 2016 года.