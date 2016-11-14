ВСЮ дал согласие на задержание и арест четырех судей Луганской области

Высший совет юстиции удовлетворил ходатайство ГПУ о задержании нескольких судей, подозреваемых в сотрудничестве с боевиками.

ВСЮ одобрил задержание ряда судей, работавших в Луганской области paulmhill / Depositphotos

Высший совет юстиции дал согласие на задержание и содержание под стражей четырех судей из Луганской области, подозреваемых в пособничестве терроризму.

Как сообщает пресс-служба ВСЮ, соответствующее решение было принято на заседании Совета 14 ноября.

"Рассмотрев ходатайство заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В., Высший совет юстиции принял решение дать согласие на задержание и содержание под стражей: судьи Краснолучского городского суда Луганской области Долотина Виктора Александровича; судьи Брянковского городского суда Луганской области Черновой Натальи Ивановны; судьи Краснолучского городского суда Луганской области Ковальчук Галины Леонидовны; судьи Краснолучского городского суда Луганской области Скнариной Лилии Григорьевны", – указывается в сообщении.

Отмечается, что ходатайства о задержании судей 27 октября были направлены в ВСЮ заместителем генпрокурора Украины Юрием Столярчуком, в рамках расследования уголовных производств относительно указанных лиц по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или прочее содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации).

Ранее Прокуратура Донецкой области объявила подозрение 45 судьям террористической организации "ДНР".

8 сентября Рада уволила работающих на боевиков судей. За каждого судью депутаты голосовали отдельно. "Речь идет о тех судьях, которые сейчас незаконно производят правосудие в так называемых "ДНР"и" "ЛНР" и в связи с тем, что они нарушили присягу", - сказал перед голосованием председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.