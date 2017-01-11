Украинские военные заняли позиции не нарушая Минские договоренности.

Солдаты ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге mil.gov.ua

Подразделения Вооруженных сил Украины заняли новые позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения в Донбассе, заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"Что касается дислокации наших подразделений на Светлодарской дуге. Как известно, ситуация там в последние дни очень напряженная, там продолжались очень серьезные боевые действия. В результате этих боевых действий действительно подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения, то есть Минские соглашения не нарушались, и воинские части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно заняли определенные позиции, но в рамках нашей территории", - сказал он сегодня, 11 января, передает УНИАН.

Сообщалось, что 18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитими и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

По состоянию на 23 декабря, на Светлодарской дуге погибли восемь украинских бойцов, один попал в плен.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".

Подробнее об обострении ситуации под Светлодарском читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".