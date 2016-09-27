ВСУ за время активных боев потеряли почти все минометы времен СССР - Минобороны

Минометы были или повреждены, или отработали свой ресурс.

В Украине налаживается производство отечественных образцов минометов Facebook/ Сергей Пашинский

В Министерстве обороны заявили, что во время боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции было потеряно почти весь арсенал минометных орудий, который достался Украине в "наследство" от СССР, заявил начальник вооружения Вооруженных сил Николай Шевцов, сообщил "УНИАН".

"Остро стоит вопрос по обеспечению войск именно этим видом оружия, поскольку во время активных боевых действий мы потеряли почти весь арсенал минометов, который остался со времен СССР", - подчеркнул Шевцов.

Он также отметил, что минометы были или повреждены, или отработали свой ресурс, и поэтому сейчас в Украине налаживается производство отечественных образцов минометов.

Завод "Маяк" в этом году уже выпустил 140 минометов "Молот", а до конца года планируется довести эту цифру до 280 шт. Стоимость миномета - почти 500 тысяч гривень, что ниже цены его зарубежных аналогов.

Напомним, ГК "Укроборонпром" передал 12 716 единиц вооружения и военной техники для силовых ведомств Украины за два года. Начиная с 3 квартала 2014 года, украинская армия получила от "Укроборонпрома" 8 012 единиц новой и модернизированной техники и 4 704 единицы отремонтированных ВВТ.

Подробнее об особенностях перевооружении украинской армии читайте в статье Валентина Бадрака "Оборонно-Потемкинский Комплекс, или Об особенностях перевооружение нашей армии" для ZN.UA.