ВСУ проведут учения рядом с админграницей c Крымом

Учения не повлияют на работу контрольных пунктов.

Возле Крыма проведут учения kontrakty.ua

Вооруженные силы Украины проведут учения в Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, сообщил Крым.Реалии пресс-офицер оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины Игорь Бирюков.

"Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш, и преодоление водных преград", – пояснил он.

По словам Бирюкова, данные учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.

В оперативном командовании "Юг" ВСУ проинформировали, что утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области отдельной мотопехотной бригадой, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.

Украинские пограничники приняли участие в антитеррористических учениях, которые проводились по инициативе СБУ в Херсонской области на административной границе с незаконно аннексированным Россией украинским Крымом.