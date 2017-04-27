Топ Новости
<
>

ВСУ проведут учения рядом с админграницей c Крымом

27 апреля в 01:27

Учения не повлияют на работу контрольных пунктов. 

учения_4
Возле Крыма проведут учения
kontrakty.ua
Вооруженные силы Украины проведут учения в Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, сообщил Крым.Реалии пресс-офицер оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины Игорь Бирюков. 

"Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш, и преодоление водных преград", – пояснил он. 

По словам Бирюкова, данные учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом. 

В оперативном командовании "Юг" ВСУ проинформировали, что утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области отдельной мотопехотной бригадой, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.

Читайте также: Российский суд приговорил крымского татарина Зейтуллаева к 12 годам колонии

Украинские пограничники приняли участие в антитеррористических учениях, которые проводились по инициативе СБУ в Херсонской области на административной границе с незаконно аннексированным Россией украинским Крымом.

По материалам: Крым.Реалии
Читайте также
Тэги учения Украина Крым опера область кома ВСУ вода граница марш
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.59
EUR 28.96
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...