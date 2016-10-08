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ВСУ приступили к оборудованию в "зоне безопасности" возле Петровского укрытия для ОБСЕ

8 октября в 17:49

Следующим шагом по демилитаризации зоны разведения сил в районе Петровского должно стать разминирование территории.

ОБСЕ и ВСУ
ОБСЕ будет следить за ситуацией в районе Петровского совместно с офицерами ОЦКК
Сайт Минобороны Украины
Вооруженные силы Украины приступили к оборудованию в зоне разведения сил возле Петровского поста наблюдения и укрытия для мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, пост создается для обеспечения безопасности наблюдателей Миссии и предотвращения непредвиденных ситуаций на участке.

Помимо этого, в сообщении министертва указывается, что на бывших позициях ВСУ в Петровском отныне будут круглосуточно дежурить офицеры украинской стороны в ОЦКК.

Следующим шагом в демилитаризации "зоны безопасности" у Петровского должно стать разминирование территории.

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Ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем ни менее, накануне, 7 октября, СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОБСЕ безопасность ВСУ
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