ВСУ понесли потери под Светлодарском из-за недостатков командования и подготовки бойцов - Бутусов

Новые бои на Светлодарской дуге позволили сделать новые выводы о боеспособности сил АТО и проблемах армии противника.
Анализируя новые бои на Светлодарской дуге, аналитик указывает, что при учете характера конфликта в Донбассе, столь серьезных потерь среди сил АТО можно было бы избежать.
"Если бы такого рода операции проводились по плану, если бы к такого рода операциям войска готовились начиная с учебных центров, Украина смогла бы выбить самое главное — человеческий ресурс противника, его боевой дух", - говорится в статье.
Автор отмечает, что бои под Светлодарском вскрыли острую проблему российских оккупационных войск: несмотря на низкую укомплектованность сил АТО, противник испытывает еще большую нехватку человеческого ресурса.
"Особенно большие проблемы у противника с пехотой — как по численности так и по мотивации. Их можно и нужно бить, и при правильной подготовке потери в таких локальных операциях не будут больше, чем при обычном сидении в траншеях. А вот воздействие на врага боевых потерь — огромное. Мы не можем конкурировать с россиянами в количестве старого советского оружия на Донбассе — они завезут не меньше. Но мы можем выбить у противника то, чего им по-настоящему не хватает", - отмечает эксперт.
По словам Бутусова, сегодня украинская армия должна готовиться на полигонах именно к локальным операциям, самостоятельным действиям пехоты и грамотным тактическим действиям на ограниченных участках фронта.
Сообщалось, что 18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитими и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.
По состоянию на 23 декабря, на Светлодарской дуге погибли восемь украинских бойцов, один попал в плен.
Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".
Подробнее об обострении ситуации под Светлодарском читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA