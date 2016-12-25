ВСУ понесли потери под Светлодарском из-за недостатков командования и подготовки бойцов - Бутусов

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Новые бои на Светлодарской дуге позволили сделать новые выводы о боеспособности сил АТО и проблемах армии противника.

Украиских бойцов и офицеров следует готовить к локальной войне Facebook/Міністерство оборони України

Условия войны в Донбассе требуют подготовки вооруженных сил Украины к ведению локальных операций на ограниченных участках фронта, пишет в своей статье для ZN.UA журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Анализируя новые бои на Светлодарской дуге, аналитик указывает, что при учете характера конфликта в Донбассе, столь серьезных потерь среди сил АТО можно было бы избежать.

"Если бы такого рода операции проводились по плану, если бы к такого рода операциям войска готовились начиная с учебных центров, Украина смогла бы выбить самое главное — человеческий ресурс противника, его боевой дух", - говорится в статье.

Автор отмечает, что бои под Светлодарском вскрыли острую проблему российских оккупационных войск: несмотря на низкую укомплектованность сил АТО, противник испытывает еще большую нехватку человеческого ресурса.

"Особенно большие проблемы у противника с пехотой — как по численности так и по мотивации. Их можно и нужно бить, и при правильной подготовке потери в таких локальных операциях не будут больше, чем при обычном сидении в траншеях. А вот воздействие на врага боевых потерь — огромное. Мы не можем конкурировать с россиянами в количестве старого советского оружия на Донбассе — они завезут не меньше. Но мы можем выбить у противника то, чего им по-настоящему не хватает", - отмечает эксперт.

По словам Бутусова, сегодня украинская армия должна готовиться на полигонах именно к локальным операциям, самостоятельным действиям пехоты и грамотным тактическим действиям на ограниченных участках фронта.

Сообщалось, что 18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитими и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

По состоянию на 23 декабря, на Светлодарской дуге погибли восемь украинских бойцов, один попал в плен.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".

Подробнее об обострении ситуации под Светлодарском читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".