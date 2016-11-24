ВСУ показали процесс подготовки военных пилотов

Фотокорреспондент ZN.UA побывал в военной части воздушных сил.

Накануне 25-летней годовщины ВСУ Пресс-центр воздушного командования "Центр" в рамках проведения практических мероприятий учебно-боевой подготовки организовал пресс-тур в военную часть Воздушных Сил Васильковского гарнизона в Киевской области.

Военные рассказали про жизнь авиационной части, показали возможности тренажера КТУ-21М, принципами работы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы.

Пилоты показали свое мастерство во время демонстрационных полетов.