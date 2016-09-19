ВСУ не понесли потерь в АТО за минувшие сутки

Боевики сократили провокации против сил АТО до минимума.

За сутки в зоне АТО ранен всего один военнослужащий Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки в ходе боевых действий на Востоке Украины ранение получил всего один украинский военнослужащий, сообщил спикер Министерства обороны Андрей Лысенко 19 сентября.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранение на Донецком направлении", –заявил он в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что силы российского спецназа в Донбассе получили задание провоцировать украинские силы АТО на нарушение режима перемирия.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.