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ВСУ не понесли потерь в АТО за минувшие сутки

19 сентября в 14:43

Боевики сократили провокации против сил АТО до минимума.

потери ранения
За сутки в зоне АТО ранен всего один военнослужащий
Пресс-центр АТО/Facebook
За минувшие сутки в ходе боевых действий на Востоке Украины ранение получил всего один украинский военнослужащий, сообщил спикер Министерства обороны Андрей Лысенко 19 сентября.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранение на Донецком направлении", –заявил он в ходе брифинга.

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Ранее сообщалось, что силы российского спецназа в Донбассе получили задание провоцировать украинские силы АТО на нарушение режима перемирия.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина АТО боевики
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