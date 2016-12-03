ВСУ не будут стирать с лица земли города в Донбассе, как Россия в Чечне – глава Генштаба

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинская армия противостоит оккупантам в Донбассе, но методы русских для нас неприемлемы.

Муженко пояснил разницу между украинской и российской армией Министерство обороны Украины

Украинские военные не могут воевать с собственным народом, как это делала российская армия, заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ

"Мы - не они и не можем уничтожать собственный народ, ни одна "победа" не достойна таких жертв. Надо искать другой путь. Это касается всех оккупированных территорий - как в Донбассе, так и в Крыму", - сказал Муженко в интервью агентству "Укринформ".

Говоря о возможности военного урегулирования конфликта, начальник Генштаба заявил, что "вероятные военные ответы существуют, а реальных военных решений нет".

"Оккупированные территории - это города и поселки, где живут украинцы. Мы противостоим российским оккупантам, но не можем совершать так, как они совершали в Чечне или в настоящее время действуют в Сирии, уничтожая целые города с использованием стратегических бомбардировщиков", - заявил Муженко.

По его словам, теперь военные держат ситуацию под контролем, и свою работу должны сделать политики.

"Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Военные исполнят свой долг. Мы надежно держим ситуацию под контролем и не позволим противнику дестабилизировать ситуацию на линии столкновения или в других регионах Украины. Следовательно, свое слово должны сказать политики", - добавил начальник Генштаба.

Напомним, что в случае референдума о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей половина населения (49,6%) приняли бы в нем участие, четверть населения (25,5%) – не приняли бы, а еще четверть опрошенных (24,4%) не определились.

Большинство тех, кто принял бы участие в референдуме (53,6%) поддержали бы официальное признание оккупации этих территорий и их изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.

29,6% из тех, кто принял бы участие в референдуме поддержали бы предоставление этим территориям особого статуса, амнистии для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.