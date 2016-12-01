ВСУ не будут отвечать на возможный ракетный удар России по украинским ЗРК на юге страны – Полторак

Россия непредсказуема и может перейти от слов к действиям, подчеркнул министр обороны.
Соответствующее заявление сделал Министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос журналистов.
"Нет. У нас нет такого оружия, чтобы стрелять по Крыму", – цитируют его слова "Українські новини".
Министр, при этом, уточнил, что Россия непредсказуема, и от нее можно ожидать любых действий.
"От России можно ожидать чего угодно. Она непредсказуема. Те учения, которые мы проводим, мы проводим на своей территории и не нарушаем ни одного международного права", - заключил он.
Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.
Накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.
25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.Українські новини