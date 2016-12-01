ВСУ не будут отвечать на возможный ракетный удар России по украинским ЗРК на юге страны – Полторак

Россия непредсказуема и может перейти от слов к действиям, подчеркнул министр обороны.

ВСУ не рассматривают возможность военного ответа на ракетный удар РФ Сайт Минобороны Украины

Украинская сторона не намерена наносить ответный удар по российским силам в оккупированном Крыму в случае российской ракетной атаки по силам ВСУ, задействованным в ракетных стрельбах на юге страны.

Соответствующее заявление сделал Министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос журналистов.

"Нет. У нас нет такого оружия, чтобы стрелять по Крыму", – цитируют его слова "Українські новини".

Министр, при этом, уточнил, что Россия непредсказуема, и от нее можно ожидать любых действий.

"От России можно ожидать чего угодно. Она непредсказуема. Те учения, которые мы проводим, мы проводим на своей территории и не нарушаем ни одного международного права", - заключил он.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.